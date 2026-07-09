Mersin'de polis, kamera kayıtları ve denetimlerle drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit edip 3 milyon 202 bin TL ceza kesti. Sürücülerin ehliyetleri ile araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Son bir ay içerisinde özellikle drift ve motosikletlerle akrobatik hareketler yapanlara yönelik denetim ile kamera incelemelerinde sürücüler belirlendi. Belirlenen sürücülerden 14'üne driftten, 27'sine ise akrobatik hareketler yapmaktan işlem yapıldı. Sürücülere toplam 3 milyon 202 bin TL para cezası kesilirken ehliyetlerine ve araçlarına 60 gün süreyle el konuldu.

Mersin Emniyeti'nden yapılan açıklamada, 'Trafik kurallarına uyulması sadece sürücülerin değil, trafikte bulunan tüm vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda trafik güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve vatandaşlarımızın huzurunu olumsuz etkileyen ihlallere karşı denetimler kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürülecektir' denildi.