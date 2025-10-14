Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabadüz ilçesinde yapımı devam eden ve saniyede 40 litre suyu arıtacak olan tesis, Çambaşı Yaylası ve çevresindeki alanların içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak. 30 milyon TL’ye tamamlanacak olan tesis ayrıca uzaktan kontrol edilecek.

Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Çambaşı Yaylası ve Çevresi içme suyu arıtma tesisi inşaatı yükseliyor. Çambaşı Yaylası ve çevresinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesis 30 milyon TL’ye tamamlanacak. Yapılan tesisi yerinde inceleyen Başkan Hilmi Güler, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve diğer yetkililerden çalışma ile ilgili olarak bilgi aldı. Tamamlandığında saniyede 40 Litre suyun arıtılacağı tesis günümüz teknolojisine uygun, dünya standartlarında inşa ediliyor.

Son teknolojik alt ve üstyapının kullanıldığı tesis merkezi, scada sistemi ile uzaktan kontrol edilebilecek. Bu sistem ile bulanık verileri anlık ölçüm yapılacak. Ayrıca otomatik kimyasal dozajlama ile arıtım yapılabilecek.