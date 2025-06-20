Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve gıda yatırımcılarını ağırladı. Başkan Özlü’nün ev sahipliğinde önemli temaslar gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve gıda sektörlerinin temsilcilerini Düzce’de ağırladı. Ziyaret kapsamında; İş adamları Faruk Kayar, Tuncay Özilhan ve Muharrem Yılmaz kente özel helikopterle geldi.

Heyeti karşılayan Başkan Özlü, konuklarıyla birlikte ilk olarak Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde inşası devam eden ve 350 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan Namet Maret tesisine geçildi. Tüketici güvenliği ve ürün kalitesini sağlama amacı doğrultusunda Uluslararası IFS v8 standartlarına uygun şekilde tasarlanan, yüksek otomasyon seviyesine sahip ve ileri teknolojik sistemlerle işletilecek olan tesis hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, şantiyede kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Programın bir sonraki durağı ise Schmid Pekintaş Fabrikası oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, kısa bir görüşmenin ardından fabrikanın üretim alanları gezildi ve üretim süreçleri yerinde incelendi.

Başkan Özlü, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin istihdam ve yatırım üssü haline getirmeyi hedeflediğimiz Düzce’mize ilgileri ve ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.