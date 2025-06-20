Adana’nın Kozan ilçesinde, belediye tarafından ilçenin tarihi, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak 3 büyük projenin temeli atıldı. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı’nın öncülüğünde düzenlenen temel atma töreni ve "Yaza Merhaba Şenliği" ile ilçeye kazandırılacak yatırımlar kamuoyuna aktarıldı.

Proje kapsamında, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu merhum Milli Güreşçi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsmet Atlı’nın adının yaşatılacağı "İsmet Atlı Er Meydanı ve Müzesi", modern bir hayvan barınağı ile bir taziye ve kültür evinin temeli atıldı. Ayrıca,Kozan’ın 600 yıllık tarihi çarşısında restorasyon çalışmalarının da bir ay içerisinde başlayacağı bildirildi.

"Bu şehir şampiyonuna vefa borcunu ödüyor"

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan’da gençler için geleceğe iz bırakan güvenilir ve çalışkan belediyecilik anlayışı ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Atlı, "Bugün bizim için iftihar günü. İsmet Atlı Er Meydanı ve Spor Kompleksi’ni, onun adına kurulacak müzeyle birlikte ilçemize kazandırıyoruz. Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuzun adını yaşatmak bizler için büyük bir onur. Diğer yandan, ilçemizdeki sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde barınabileceği bir hayvan barınağının da temelini attık. Ayrıca hayırsever bir vatandaşımızın katkısıyla taziye ve kültür evinin yapımına başladık. Ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlarımız burada mevlit, kına ve düğün organizasyonlarını yapabilecek. Tarihi çarşımızın sokak sağlıklaştırma ve Adnan Menderes Parkı’nın yenileme çalışmaları da bir ay içinde başlayacak" dedi.

Törenin ardından düzenlenen şenlikte Ebufeyz Elçibey Kültür Sanat Kursuna katılan kursiyerler, mini halk konseri verdi. Belediye halk dansları topluluğunun "Kozan ciğerine" yer verdiği gösteri büyük alkış aldı. Başkan Atlı sahnede gençler ve vatandaşlar ile doyasıya eğlendi.

Programa, serebral palsi hastası Burcu Köken (34) ve Yasemin Şenol (45) da katıldı. Başkan Atlı, özel bireylerle yakından ilgilendi.

Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ali Rumi Küntaş, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.