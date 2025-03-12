ATSO ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli" projesi, kadın istihdamında Türkiye’ye ilham olacak bir başarıya daha imza attı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görülen proje, sanayide kadın gücünü artırma yolunda önemli bir kilometre taşı oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, mesleki yeterlilik ve kadın istihdamı kapsamında yürütülen "Sanayide Kadın Eli" projesi kapsamında Çelik Kaynakçılık Mesleki Yeterlilik Belgelendirme kursiyerlerinden 15 kadın, yüzde 100 başarıya ulaşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

2024’te ATSO ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim Merkezi (OSBEM) desteğiyle başlatılan proje, sanayide kadın istihdamını artırarak sektörde kadın gücünü ön plana çıkarmayı hedefliyor. Türkiye genelinde 32 ilde yürütülen "Sanayide Kadın Eli", "Tarımda Kadın Eli" ve "Teknolojide Kadın Eli" projeleri sayesinde şimdiye kadar on binlerce kadın istihdam edildi.

Etkinlik kapsamında, "Sanayide Kadın Eli Projesi" çerçevesinde kurslar açan, işbaşı eğitimleri düzenleyen ve kadın istihdamına en fazla katkı sağlayan 13 TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanına ödülleri takdim edildi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de yer aldı. Ödülü, TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Başkanı ve TOBB KGK Başkan Yardımcısı Serap Kocaoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan takdim etti.

"Kadınların sanayiye katılımı, ekonomik kalkınmanın temel taşıdır"

ATSO ve Antalya OSB Başkanı merhum Ali Bahar’ın vizyon projelerinden biri olarak hayata geçirilen çalışmanın ödüllendirilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kadınların üretim süreçlerine daha fazla katılması, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biridir. Sanayi gibi stratejik sektörlerde kadın istihdamını artıran her adım, daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlar. Antalya olarak bu alanda örnek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu önemli başarının tüm Türkiye’ye ilham vermesini diliyor, başta TOBB Antalya KGK Başkanı ve TOBB KGK Başkan Yardımcısı Serap Kocaoğlu olmak üzere, destekleri için TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu’na, Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen’e, Antalya OSB Kadın Çalışma Komisyonu’na teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyoruz. Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer alması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek."

"İstihdama yönelik projeler sürecek"

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartının kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlamak olduğunu vurgulayan TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, "Antalya özelinde gerçekleştirdiğimiz sanayide, tarımda ve turizmde ‘Kadın Eli’ projelerimiz ile yüzlerce kadına mesleki ve donanım eğitimi vererek ekonomiye ve istihdama kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayide çalışan kadın istihdamının artırılması için gerçekleştirilen Sanayide Kadın Eli projesiyle kadın istihdamına katkı sağlamaktan ve bu başarının ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyduklarını belirten Kocaoğlu, "Projemize destekleri için merhum Başkanımız Ali Bahar’ı rahmetle anıyor, ATSO Başkanımız Yusuf Hacısüleyman’a, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Sanayi Çalışma Grubu’na, Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen’e, Antalya OSB Kadın Komisyonu Başkanı Canan Gürkan ve komisyon üyeleri ile tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye’ye örnek olan ve kadınların sanayideki yerini güçlendirme yolunda önemli bir adım olan "Sanayide Kadın Eli Projesi", gelecekte daha fazla kadının sanayi sektörüne kazandırılmasına öncülük etmeyi hedefliyor.