Sanayide Dönüşüm Buluşmaları’nın üçüncüsü Konya ve İstanbul’un ardından Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Turkcell ve Akbank ana sponsorluğu ile Netoloji platin sponsorluğunda, Impacta partnerliğinde düzenlenen Sanayide Dönüşüm Buluşmaları’nın üçüncüsü Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Oda ve Borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

“Daha güzel bir gelecek için”

Sanayide Dönüşüm Buluşmaları etkinliğinin açılışında konuşan OSBÜK Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, dijital ve yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti. Başkan Şimşek, "Bizler gelecekte daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir sanayi istiyorsak, bunun yolu ikiz dönüşüm dediğimiz dijital ve yeşil dönüşümden geçmektedir. Kısacası ikiz dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluktur” dedi.

İkiz dönüşümün imalat sanayi için büyük bir fırsat da doğurduğunu ifade eden Şimşek, "Yeşil ve dijital dönüşüm, imalat sanayimizin hem bugünü hem de yarını için kritik bir öneme sahiptir. Gelişen teknoloji, sürdürülebilirlik ve daha pek çok başlık, sanayimizin belki de yeniden bir kurgusunu gerektiriyor. Sanayimizin geleceğini kurgulamayı da beraberce ve ortak akılla gerçekleştirmeliyiz. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin yeşil enerjiye geçiş sürecinin maliyeti 75 ila 100 milyar dolar arasındadır. Biz bu büyük dönüşümü, organize sanayi bölgelerimiz açısından bir fırsat olarak görmeli, işletmelerimiz için dönüşümü fırsata çevirmeliyiz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm birlikte çalıştığında, imalat sanayimizin küresel rekabet gücü ciddi şekilde artacaktır. Firmalarımız dijitalleşme ile üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştirilebilir, önemli ölçüde maliyet avantajı elde edebilirler. Bizler, İkiz Dönüşümü doğru kurgulayarak yeni pazarlara ve fırsatlarına rakiplerimizden önce ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

OSBÜK olarak ikiz dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Şimşek, “OSBÜK olarak, organize sanayi bölgelerimizin bu dönüşümüne katkı sağlamak adına Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezini kurduk. 2023 yılı Aralık ayında kurduğumuz merkez ile 17 başlıkta faaliyet yürüteceğiz. OSB’lerimize rehberlik edecek bu Merkezimizin Stratejik Plan ve Yönetim Sisteminin Kurulması çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Merkezimizin çalışmaları kapsamında geçtiğimiz ay, organize sanayi bölgelerimiz ile bir araya geldik. Bu birliktelik bizlere, İkiz Dönüşümde istişare kültürüne dayalı bir vizyon ile yeni başarı öyküleri yazdıracak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Şimşek ayrıca, Sanayi Odasının yapmış olduğu üçüz dönüşüme dikkat çekerek, “Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Dönüşüm”ün gelecek için önem arz edeceğinden bahsetti. OSBÜK olarak, organize sanayi bölgelerimizi yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin karbon nötr hedeflerine en büyük katkıyı vermesini hedefliyoruz. Bugünkü birlikteliğimiz de bu katkının önemli bir parçası olacak. Organize sanayi bölgelerimize, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata, doğru yol haritası sunacak, yenilik kapıları açacak tüm çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz. Güçlü diyaloglar ile programımız sanayicilerimize önemli bir birikim olacak” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur da toplantıda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep sanayisinin güçlenmesi için her türlü desteği vermeye devam edecekleri mesajını verdi. Başkan Vekili Uğur, her alanda olduğu gibi sanayide de dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Dijital dönüşümün Gaziantep sanayisini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bir otelde gerçekleşen Sanayide Dönüşüm Buluşmaları etkinliğinde ayrıca Impacta Kurucu Ortağı Başar Ceylan’ın konuşmasının ardından Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, Sürdürülebilir Finansmanın Önemi ve Finansal İşlemlerde Dijitalizasyon, Turkcell Satış Direktörü Mehmet İlker Oruç, Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı Dijital İş Servisleri, Netoloji Yazılım Kanal Satış Müdürü Harun Arman, İş Akış Yönetiminde Verimlilik, Zaman ve Maliyet Üçgeninde Kodsuz Çözümler konusunda birer konuşma yaptı. TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar ise ekonomideki "Makroekonomik Görünüm-Riskler ve Fırsatlar"ı anlattı.