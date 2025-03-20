Çankırı’da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından önce insansız hava araçları bilinmezken şu anda Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İHA denildiğinde, burada da mensubu vardır, ancak İhlas Haber Ajansı aklımıza gelirdi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı’ya geldi. Bakan Kacır’ın Çankırı’daki ilk durağı Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Teknokent açılışına katılan Kacır, daha AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi. Partililere seslenen Kacır, yaşanan gelişmeler ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

"22 yıl önce İHA nedir bilmezdik"

Türkiye’nin uzay alanındaki projeler ile dünya lideri olabileceğini kaydeden Kacır, "Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın takdirle, bazılarının da merakla izlediği bir süreci yaşıyor Türkiye. Türkiye, savunma sanayiinde yerli ürünlerinin payını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkarttı. Hali hazırda Avrupa Birliği’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Biz dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere kadar düşürmeyi başardık. Kendi platformlarını kendisi geliştiren bir ülke haline geldik. Biz, 22 yıl önce İHA nedir bilmezdik. İHA denildiğinde burada da mensubu vardır, ancak İhlas Haber Ajansı aklımıza gelirdi. Allah’a hamd olsun özellikle terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını ne zamanki kendi imkanlarımız ile yerli ve milli şekilde ürettik, geliştirdik, o zaman topraklarımızdan terörü sildik. Sadece topraklarımızdan silmek istemedik. Sınırlarımız ötesinde kurulmak istenen teröristan haritalarını da param parça ettik. Karabağ’da 30 yıl süren işgali, Azerbaycan ile omuz omuza vererek nihayete erdirdik. Yabancılar, ‘Türk İHA’ları savaş paradigmalarını değiştiriyor’ diyorlar. Türk milleti, Bayraktar’la, Akıncı ile, Aksungur’la Hürkuş’la, Hürjet gibi sistemlerimiz ile gökyüzüne imzasını attı. Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden birisi. Türkiye, metre altı çözünürlük ile her yerden görüntü alabilen ve uydularını yerli, milli geliştirebilen bir ülke bugün. İnşallah uzay alanında yeni projeler ile dünyada lider olabileceğimiz işlere imza atamaya hazırlanıyoruz. Tüm bunları yaparken bir yandan da sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında kalkınmayı hızlandırmak, bir yerel kalkınma hamlesi perspektifi ile Anadolu’yu topyekun ayağa kaldırmanın çabası içerisindeyiz. Bu anlayışla, organize sanayi bölgelerini Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırdık. Bugün, organize sanayi bölgelerimizin sayısı 366’ya erişti. AK Parti iktidara geldiğinde organize sanayi bölgelerinde çalışanların sayısı, 415 binken bugün ise 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye’nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor. Biz iktidara geldiğimizde sanayilerde üretimli olan fabrika sayısı 11 binken bugün ise 59 binden fazla fabrikanın bacası tütüyor" dedi.

"Çankırı’da tuzdan katma değeri yüksek yeni sanayi ve kimya ürünleri üretimini desteklemeye dönük projeleri hayata geçireceğiz"

Çankırı yatırımları ile ilgili bilgiler veren Kacır, "Bu kalkınma yolculuğunda, Anadolu’da sırtımızı yasladığımız en önemli bölgelerden olan Çankırı’da çok güçlü bir rol üstleniyor. Çankırı’da bu dönemde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Biz iktidara geldiğimizde 1 organize sanayisi vardı. Sanayide sadece 340 kişi çalışıyordu. Bugün ise 12 bin 530 kardeşimiz Çankırı’nın sanayi bölgelerinde istihdam ediliyor. Sanayi bölgelerimizde bakanlık olarak 930 milyon lira altyapı desteği verdik. Çankırı’ya bir Teknopark bir Ar-Ge merkezi kazandırdık. İktidara geldiğimizde KOSGEB çok az sayıda işletmenin yaralanabildiği bir müesseseydi. 2002 yılına kadar KOSGEB’den kaç Çankırılı yaralanmış desek iki elin parmağını geçmez. Bizim dönemimizde Çankırı’da 2 bin 700’den fazla işletme, bugünkü parayla 471 milyon lira KOSGEB desteği aldı. TÜBİTAK ile aldığımız destek programları kapsamında Çankırı’da 88 bilimsel projeye ve 322 bilim insanına 269 milyon lira destek sağladık. Çankırı’da 463 yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenledik. 65 milyar lira yatırımın ve 18 bin istihdamın yatırım teşviklerimiz ile önünü açtık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) sayesinde 159 projeye bugünkü değerlerle 675 milyon lira, AK Parti iktidarları döneminde destek sağladık. Önümüzdeki dönemde bölgesel gelişme uluslararası stratejimiz kapsamında özellikle tarım ve hayvancılıkta verimlilik ve katma değeri arttıracak ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirecek adımları daha da hızlandıracağız. Bir yerel kalkınma hamlesi programı başlatacağız. Bu program kapsamında dünyanın en güzel tuzlarının çıkartıldığı Çankırı’da tuzdan katma değeri yüksek yeni sanayi ve kimya ürünleri üretimini desteklemeye dönük projeleri hayata geçireceğiz. Çankırı, bulunduğu konum itibari ile önümüzdeki dönemde özellikle Samsun, Adana, Mersin hattında oluşturacağımız Türkiye’nin yeni sanayisinde de önemli bir rol üstlenecek. Özelliklede motorlu kara taşıtları için parça üretimine yönelik yatırımları da önümüzdeki dönemde Çankırı’da hızlandıracağız" diye konuştu.