Erzurum'da pastaneciliğin tecrübeli ismi 'Ömer Usta'nın lezzet durağı Maya Pastaneleri, Recep Akdağ Caddesi üzerinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış, sanatçı İsmail Türüt ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kafe, çikolata, baklava, unlu mamuller ve ekmek çeşitlerinin satışının yapılacağı Maya Pastaneleri'nin açılışı yoğun ilgi gördü. Törene; AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Vali Yardımcısı ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Erzurum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, CİHAN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yavuz ile birlikte siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ile MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'a katma değer sağlayan işletme sahibi Ömer Atik'e yatırımından dolayı teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.