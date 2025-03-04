İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram Teşvikiye Camii’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Edip Akbayram’ın cenazesinde yan yana saf tutması dikkat çekti.

Zatürre tedavisinden sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle 53 gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi Cemal Reşit Rey Konser Salon’unda düzenlenin törenin ardından Teşvikiye Camii’ne getirildi. Cenaze törenine, sinema, sanat ve siyaset camiasının önde gelen isimleri ile sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Sanatçının ailesi törende taziyeleri kabul etti. Öte yandan, cenaze namazının kılınacağı esnada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Edip Akbayram’ın tabutun önünde yan yana saf tutması dikkat çekti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından usta sanatçı Edip Akbayram’ın cenazesi defnedilmek üzere Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü.