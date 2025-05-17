Sanatçı Dilek Küçükyılmaz, ilk kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde Mersinli sanatseverlerle buluşturdu. Grafik tasarım ve yağlı boya alanında edindiği deneyimle özgün eserler ortaya koyan sanatçı, sergisinde ‘insan olmak’ temasını konu alıyor.

MTSO Sanat Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açan Sanatçı Dilek Küçükyılmaz, yaklaşık 3 ayda hazırladığı 25 eserden oluşan sergisinde, kadın ve doğa temalarını postmodern tarzla ifade ediyor. Grafik ve yağlı boya tekniklerinde kendini geliştiren sanatçı, sergisinde, insan olma, toplumsal cinsiyet rolleri ve bireysel özgürlüğe dair vurgular yapıyor.

‘Sor-ma’ isimli serginin açılışına Ressam Ahmet Yeşil ve sanatseverler katıldı.

"Kadın, kadın olarak değil, önce insan olarak görülmeli"

Sergi açılışında konuşan Sanatçı Dilek Küçükyılmaz, "Kadın, kadın olarak değil, önce insan olarak görülmeli" mesajını verdi. Kadınların toplumlarda her zaman esaret altında gösterildiğine dikkat çeken Küçükyılmaz, bu nedenle genel olarak tüm çalışmalarında insan olma kavramını vurguladığını kaydetti.

Özellikle yağlı boya çalışmalarında renklerin yoğunluk ve özgünlüğüne dikkat çeken Küçükyılmaz, sanatın toplumdaki yeri ve önemi hakkında da görüşlerini paylaştı. Günümüzde sanatsal faaliyetlere ilginin yetersiz olduğunu belirten sanatçı, "Gençler ve kızlar, bu alana ilgi gösteriyor ancak destek az. Sanatın yaygınlaşması ve gelişmesi için daha fazla çalışma yapılmalı" dedi.

Daha önce birçok karma sergide yer aldığını, ilk kişisel sergisini MTSO Sanat Galerisinde açmak istediğini kaydeden Küçükyılmaz, gelecek planları arasında yeni sergiler ve projeler olduğunu belirtti. Küçükyılmaz, ayrıca kendisini teşvik eden Ressam Ahmet Yeşil ile MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’a da teşekkür etti.

Sergi, 31 Mayıs gününe kadar hafta içi her gün 08.30 - 17.30, Cumartesi günü ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.