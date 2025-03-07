Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında kadınlar aktif olarak görev alıyor. Otobüs şoförlüğü yapan, yaklaşık 50 tonluk tramvayları kullanan ve raylı sistemi yöneten kadınlar, hem işlerini severek yapıyor hem de vatandaşların takdirini topluyor.

Samsun’a ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ’ta kadınlar büyük sorumluluklar üstleniyor. Otobüs şoförü, vatman, raylı sistemin işletilmesi ve otobüslerinin şehir içi planlanması gibi ulaşım ağının birçok farklı yerinde görev alan kadınlar, azimleri ve cesaretleriyle örnek oluyor.

Samsun’un ilk ve tek kadın belediye otobüs şoförü: "Çocukluk hayalim"

Samsun’da belediye otobüs şoförü olarak görev yapan 44 yaşındaki Nazime Gör, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. R29 numaralı otobüsü kullanarak vatandaşların ulaşımını sağlayan, aynı zamanda personel servis şoförlüğü de yapan Nazime Gör, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Gıda sektöründe belli bir süre çalıştıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak istihdam edilen Nazmiye Gör, "Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 1 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum. Otobüs şoförlüğü çocukluk hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek istedim. İşimi severek yapıyorum. Halkın yaklaşımı çok güzel. Bu kadar olumlu yaklaşacaklarını hiç düşünmemiştim. Çok hoşuma gidiyor. Motive oluyorum. Kadınlar beni gördüğü zaman tebrik ediyorlar. Alkışlıyorlar. Yüzlerinde gülümseme oluyor. Doğru yolda olduğuma inanıyorum. Bu istihdamı bize sağladığı için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Trafikte herkes gibi biz de zorluklar çekiyoruz. Ben kadın olduğum için bana öncelik tanıyanlar oluyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Biz kadınlar güçlü insanlarız. Yeter ki bize fırsat verilsin. Yapamayacağımız hiçbir iş yok" dedi.

Kadın yolcular gurur duyuyor

Samsun’da tramvay kullanan 100 vatmandan 30’u kadın. Yaklaşık 50 tonluk tramvayları kullanan kadınlardan biri olan 36 yaşındaki Asiye Ünal Pala, "Ben ilk olarak işe güvenlik görevlisi olarak başladım. 7 yıl çalıştım. Daha sonra işletmede birim değişikliği için talepte bulundum. Eğitimlerimizi aldık ve 1,5 yıldır makinist olarak çalışıyorum. Mesleğimizin sorumlulukları var. İnsanlara hizmet veriyor olmak güzel bir duygu. Bu sektörde kadınların çalışması daha güzel. Beni gören özellikle kadın yolcular ’helal olsun, tebrik ederiz, her yerde olacağız’ gibi ifadeler kullanıyor" diye konuştu.

"Tramvayların herhangi bir hata yapmamasını sağlıyoruz"

Tramvay kontrol merkezinde görevli 39 yaşındaki operatör Tuğba Tüysüz, "Raylı sistem trafiğinden, trafik kurallarından, makinistlerin trafik işleyişinden sorumluyum. Tramvayların herhangi bir hata yapmasını önlemek ve yolcuların güvenli bir şekilde ulaştırılmasından sorumluyum. Hassas bir görev, sorumluluğu yüksek. Aynı şekilde buradan enerji kontrolü yapıyoruz. 24 saat çalışan bir birimdeyim. Bu şekilde görev yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız vatandaşlara güvenilir ve ekonomik bir hizmet sunmaktır"

Şehirdeki otobüslerin planlamasını yapan 29 yaşındaki Otobüs İşletme Şefi Selinay Erdal, "Toplu taşımanın büyük bir çoğunluğu SAMULAŞ tarafından yapılıyor ve aktif olarak rol oynayan kadınlarımız mevcut. Tabii ki erkek daha egemen olarak görünse de kadınların önemi ve kadınların yaptığı işler olsun değer ve kıymet bilinen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu anlamda kendimizi şanslı hissediyoruz. Otobüs işletme birimi olarak 7/24 çalışan bir birimiz. Lastik tekerlekli araçlarla gerek havalimanı hattı olsun gerek kenti içi ulaşım olsun hizmet vermekteyiz. Vatandaşların ulaşımını sağlamak için burada 7/24 çalışan bir ekiple hizmet verme çabasındayız. Amacımız vatandaşlara güvenilir ve ekonomik bir hizmet sunmaktır" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız aktif olarak görev yapıyor"

34 yaşındaki Raylı Sistem İşletme Şefi Hande Yenice ise "Raylı sistem işletme biriminde makinistlerin, kontrol merkezi operatörlerinin ve amirlerin vardiyalarını planlıyoruz. İlimizin toplu taşımasında, hafif raylı işletme biriminde kadınlarımız aktif olarak rol alıyor. Gerek idari kısımda gerek trafik kontrol merkezinde gerek makinistlerimiz arasında kadınlarımız faal olarak görev yapıyor" açıklamasında bulundu.