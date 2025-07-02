Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetini güçlendirmek için filosuna 15 yeni solo otobüs daha ekledi. Son bir yılda araç sayısı 25’e ulaşırken, Başkan Halit Doğan "Samsun’umuza hayırlı olsun" mesajı verdi.

‘Konforlu ve hızlı ulaşım’ hedefiyle yatırımlarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 15 adet 12 metrelik solo otobüs daha kattı. Yeni araçlarla birlikte, son bir yıl içinde toplu taşımaya kazandırılan otobüs sayısı 25’e ulaştı.

Yeni otobüslerin şehre ulaştığını duyuran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kentimizin potansiyelini artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda toplu ulaşımda da ciddi adımlar attık. Ekim 2024’te hizmete aldığımız 10 körüklü otobüsün ardından, şimdi de 15 solo otobüsümüz kentimize kazandırıldı. Yeni tramvaylarımızın üretim süreci de devam ediyor. Samsun’a daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni otobüslerin, Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletileceği, kent içi belirlenecek hatlarda hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.