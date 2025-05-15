off turundan elense bile yoluna Konferans Ligi’nde devam edebilecek. Karadeniz temsilcisi, 3. Beşiktaş’ın 1 puan gerisinde girdiği son 3 haftada lig üçüncüsü olmak için çaba sarf edecek.

Samsunspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek. 5 sezon önce 3. Lig’e kadar düşen, şirketleştikten sonra 11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran kırmızı-beyazlılar, 2 dönem transfer yasağıyla uğraştığı bu sezonda ligi ilk 5 sırada bitirmeyi garantilediğinden Avrupa kupalarında ön elemede olsa maç oynamaya hak kazandı. Samsun temsilcisi, kalan 3 haftada ise lig üçüncüsü olarak en az kötü UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasına katılmayı garantilemek istiyor.

Türkiye’yi 5 takım temsil edecek

Gelecek sezon Avrupa kupalarında Türkiye’yi 5 takım temsil edecek. Lig birincisi elemesiz Şampiyonlar Ligi’ne, lig ikincisi Şampiyonlar Ligi’nde 2 eleme turu oynayacak. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi play-off turu oynayacak, lig dördüncüsü Avrupa Ligi’nde 3 eleme turu oynayacak ve lig 5.’si de Konferans Ligi’ne katılmak için 3 eleme turu oynayacak. Şu anda ilk 5 sırayı garantileyen Samsunspor, 3. olup Avrupa Ligi play-off turunda elense bile Avrupa’da yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edebilecek. Samsunspor, 4. veya 5. sırada ligi bitirirse en az 3 eleme turu oynamak zorunda kalacak ve herhangi birinde elendiğinde Avrupa macerası lig aşamasına ulaşamadan sonlanmış olacak. 24 hafta ligin ilk 3 sırasında yer alan Samsunspor, en az Konferans Ligi’nde lig aşamasına katılmayı garantilemek istiyor. Bu nedenle de şu anda 1 puan geriden takip ettiği 58 puanlı lig üçüncüsü Beşiktaş’ı kalan 3 haftada geçip lig 3. sırada bitirmek istiyor.

57 puanla 4. sırada bulunan Samsunspor, kala 3 haftada içeride Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor ve içeride Kayserispor ile mücadele edecek. 58 puanlı Beşiktaş ise kalan 3 haftada küme düşmemesi mücadelesi veren 38 puanlı Alanyaspor (D), 40 puanlı Çaykur Rizespor (E) ve 35 puanlı Bodrum FK (D) ile karşılaşacak. 2’li averajda Beşiktaş’ın gerisinde olan Samsunspor, lig 3.’sü olmak için sezon sonunda Beşiktaş’ın en az 1 puan önünde ligi bitirmesi gerekiyor.

Öte yandan lig beşincisi 51 puanlı Başakşehir’i geçip Avrupa’ya gitmek için da 46’şar puanlı Trabzonspor, Konyaspor, Kasımpaşa’nın yanı sıra 47 puanlı Göztepe, ve 50 puanlı Eyüpspor da kalan maçlarda mücadele verecek.