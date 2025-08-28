Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında yaralı sayısı 13’e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolunda Recep D.’nin kullandığı 54 KF 226 plakalı otomobil ile Kurtça U. yönetimindeki 06 ABE 774 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112’ye ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Recep D. olay yerinde hayatını kaybederken, Fatik D. (4), Habibe D. (69), Hatice D. (67), Gülami D. (63), Murat Ali D. (13), Semra K. (5), Ayşe Mira K. (9), Berrak (3), Kurtça U. (31), Ahmethan U. (3), Ayşe Sıdıkha U. (7), Elif Nur U. (9) ve Fatma U. (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bazı yaralılar, Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.