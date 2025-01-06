Samsun’da yaya yoluna park eden ve ters yönde seyir eden 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan değerlendirmeler ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda İstiklal Caddesi’nde yaya yoluna park edilen 55 plakalı hafif ticari araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesi gereğince 933 TL idari para cezası kesti. İlkadım Bulvarı’nda Vatan Cadde Kavşağı’ndan Belediyeevleri Kavşağı yönüne ters istikamette seyrettiği belirlenen 55 plakalı otomobile de aynı kanunun 46/2-h maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.