Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2025 yılı Nisan ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,30 oranında artarak 2 bin 525’e ulaştı.

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde Nisan ayında 118 bin 359 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu.

Rekor artış

Samsun’da ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı Nisan ayında bin 457 olan konut satış sayısı, 2025 Nisan ayında yüzde 73,30 artarak 2 bin 525’e yükseldi.

Samsun’da 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde toplam 9 bin 256 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 6 bin 650 olarak kaydedilmişti. Böylece Samsun’da yılın ilk dört ayında konut satışları yüzde 39,19 oranında arttı.