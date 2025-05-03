Samsun’da çiçek açan kanola bitkisi, sarıya bürünen tarlalarıyla görsel şölen sunuyor.

Yağlık bitki olarak bilinen ve eylül-ekim aylarında ekimi yapılan kanola, bahar mevsimiyle birlikte çiçek açarak doğaya renk kattı. Samsun’un çeşitli bölgelerinde açan kanola çiçekleri, hem üreticilerin hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sarı örtüye bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarına da doğal bir stüdyo ortamı sağlıyor.

Kanola, alternatif yağ bitkisi olarak üreticilere öneriliyor. İklim ve toprak yapısına uygun olması, yem ve biyodizel sanayiinde kullanılabilmesi açısından da önem taşıyor.