Samsun’da bir kafede, masa üstünden 2 adet cep telefonu çalan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede masa üzerindeki 2 adet cep telefonu çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını A.B.’nin (49) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık polisi tarafından gözaltına alınan A.B.’nin ’borcunu ödemek için cep telefonu hırsızlığı yaptığını’ söylediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.