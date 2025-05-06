Samsun’un Alaçam ilçesinde bu yıl 632.’si düzenlenen Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük beğeni topladı.

Alaçam Belediyesi, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde yarı finalde Seçkin Duman’ı yenen Özkan Yılmaz ile Ünal Karaman’ı yenen Yunus Emre Yaman finalde karşılaştı. Puanlamada rakibine üstünlük sağlayan Özkan Yılmaz müsabakayı kazanarak başpehlivan oldu. Güreşlerde 600 güreşçinin mücadelesi nefes kesti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, "Türkiye’de Elmalı, Kırkpınar’dan sonra ilk beşe giren tarihi bir kültürün mirasını sizlerle birlikte hep beraber yaşamaktayız. Güreş bizim ecdadımızın ayak bastığı fethettiği topraklara girerken getirdiği milli bir değerdir, kültürümüzdür. Bugün dünyada bütün devletler kendi kültürel değerlerini ve değerler eğitimini yaşatmaya çalışıyor. Neden bunu yapmaktalar, yok olmamak için. Bir milletin kültürel ve manevi değerlerini yok ettiğiniz zaman otomatik olarak ayrışması, çözülmesi daha kolay olacaktır. Güreşte bizim kültürümüze bağlayan milli bir geleneğimizdir. İslam devletlerinin fethettiği topraklarda yaşattığı bir geleneğimizdir. Bizler de geçmişten bugüne kadar, ilçemizde diğer başkanlarımızdan aldığımız bayrağı en üst seviyeye çıkararak bu geleneği, göreneği kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı da konuşmasında, "632 yıldır güzel ilçemizde düzenlenen atalarımızın, ecdadımızın yadigârı yağlı güreşleri bu senede ilçemizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Güreş bze atalarımızın büyük bir mirasıdır. Yüzyıllar boyunca nesilden nesile, kuşaktan kuşağa mertliğin, yiğitliğin ve cesaretin sembolü olan bu ata sporumuz, atalarımızdan bize miras kalan en büyük kültürel değerlerimizden bir tanesi" diye konuştu.

Ağalık için 12 iş adamı katıldı. 7 milyon 555 bin lira Turgut Şahin ağalık yarışını kazandı. Ağalık koçu ise belediye personeline bağış yapıldı. Güreşlerin yanı sıra Geyikkoşan Mesire Alanında da mangallar yandı, semaverler tüttü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliklerde çocuklar da gönüllerince eğlendi.