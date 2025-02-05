Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Havza ilçesi Yenice mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zihni Genç (28) yönetimindeki 34 DRE 514 plakalı panelvan minibüs, aynı istikamete seyir eden Hüseyin Ok’un kullandığı 55 JU 948 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile aracın içinde bulunan eşi Havva (27), çocukları Asel Mina Genç (4) ve Eymen İsmail (2) aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sıkışan yaralıları aracın içinden güçlükle çıkardı. Ağır yaralı olarak Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne Havva ve kızı Asel Mina Genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralanan baba Zihni Genç ve oğlu Eymen İsmail’in ise tedavileri hastanede devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.