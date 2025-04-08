Samsun Valiliği’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir ayağı Samsun’da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları ile ilgili hazırlıklar görüşüldü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Milli Mücadele’nin ilk adım şehri Samsun’da onur, gurur, heyecan ve coşkuyla kutlanabilmesi için yürütülen hazırlıklar ile Samsun’u da kapsayan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışlarıyla ilgili hazırlıkların değerlendirildiği toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, Vali Yardımcısı V./Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Komite Başkanı/İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Harun Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası programı şu şekilde:" Etap 1-Çanakkale Kupası 23-27 Nisan Çanakkale’de, Etap 2-Kurtuluş Kupası 14-19 tarihlerinde Samsun’da, Etap 3-Cumhuriyet Kupası 29 Ekim-2 Kasım’da İstanbul’da, Etap 4-Kıbrıs Kupası ise 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.