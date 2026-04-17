Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, sosyal yaşam becerilerinin güçlendirilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve yeni merkezlerin yaygınlaştırılması ele alındı.

Samsun Aile Destek Merkezi'nin (SADEM) faaliyet, hizmet ve proje çalışmalarının geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda; Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen 'Çocuklarımızda ve Gençlerimizde Sosyal Yaşam Becerilerini Güçlendirme Projesi' kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Proje ile çocukların ve gençlerin sosyal hayatta daha güçlü bireyler olarak yetişmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve her türlü olumsuz etkiden korunmaları hedefleniyor. Ayrıca, olumsuz hayat şartları ve zararlı alışkanlıklara karşı çocuklar ile gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik SADEM tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetler değerlendirildi.

Toplantıda, il genelinde Aile Destek Merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü. Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı V./İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Vali Yardımcısı V./Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Vali Yardımcısı V./Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.