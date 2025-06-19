Samsun’da bir sitede, içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Cide Sokak’ta bulunan 8 katlı Karagöz Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aileden 1’i çocuk 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü. Olayda Nurten G. (55) yaralanırken, diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurten G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailenin site yönetiminden şikayetçi oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.