Samsun’da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi kaplıca sefası için gittikleri tesiste polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde düzenledikleri operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelileri kaplıca çıkışında yakaladı.

Operasyonda, 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dolandırıcılık, kasten yaralama, hükümlünün kaçması gibi suçlardan 15 Aralık .2023 tarihinden bu yana aranan E.K. (27), “basit yaralama” suçundan ifadeye yönelik aranan B.A. (25) ile birlikte D.S. (30), K.S.F. (28), Ç.Ş.T. (31) ve İ.H.E. (26) gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, ve18 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.