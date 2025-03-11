Samsun Valiliği, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında muhtemel doğa olaylarına hazırlıklı olmak için kurumları bilgilendirme ve eğitim toplantılarına devam ediyor.

İl genelinde afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan 23 adet yerel düzey afet grubunun görev, sorumluluk ve yaptığı çalışmalara yönelik düzenlenen eğitim ve toplantılar sürüyor.

Bu kapsamda; afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumlu olan Afet Zarar Tespit Grubu, ana çözüm ortağı İl Defterdarlığı’nın ev sahipliğinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinesinde, Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve destek çözüm ortağı kurumların yetkililerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda afet ve acil durumlarda meydana gelen iktisadi ve mali kayıplara ilişkin kayıtları koordineli bir şekilde çalışarak toplama, yerel düzeyde zarar tespit hesabını yapma ve raporlama ile zararın mali bilançosunu çıkarma konularındaki görev ve sorumluluklara yönelik eğitim verildi.