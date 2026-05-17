Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen 'Uluslararası 19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu (21K) ve İstiklal Koşusu (3K)' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen maraton, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünden start aldı. Organizasyona yaklaşık bin 400 sporcu ve vatandaş katıldı. Profesyonel ve amatör sporcuların yer aldığı yarışta katılımcılar, belirlenen parkur boyunca kıyasıya mücadele etti. Yarı maraton parkuru, Çakırlar Korusu dönüşünün ardından Çobanlı İskelesi'nde sona erdi. İstiklal Koşusu da Çobanlı İskelesi'nde tamamlandı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen 3 kilometrelik İstiklal Koşusu'nda gençler ve vatandaşlar 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda katılımcılar Türk bayraklarıyla koştu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Necmi Çamaş: 'Bu maraton Samsun'a çok yakıştı'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, '19 Mayıs haftası Samsun için çok özel. Bu yıl da Sayın Valimizin başkanlığında kurulan komisyon tarafından birbirinden özel etkinlikler düzenleniyor. Şu anda burada yarı maratonun startı verildi. Aynı zamanda şehir merkezinde Gran Fondo yarışının da startı gerçekleştirildi. Bugün burada yaklaşık 50 yabancı sporcu olmak üzere toplam 600 sporcu, 21 kilometrelik yarışta mücadele ediyor. Ayrıca 800 sporcu da 3 kilometrelik koşuda yarışıyor. Organizasyon adeta bir karnaval havasında başladı. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Samsun'un; Karadeniz, 19 Mayıs ve Atatürk ile ne kadar özdeşleşen bir şehir olduğu bir kez daha görüldü. Bu maraton da Samsun'a çok yakıştı. 19 Mayıs coşkusu tüm heyecanıyla devam ediyor' dedi.