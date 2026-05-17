Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği DIGIFEST Antalya 2026, üçüncü gününde de yabancı ülkelerden gelen katılımcılar ile festivalin en önemli organizasyonu olan HADO Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye HADO Takımı finale yükselerek ikinci olmayı başardı.

Türkiye'den final başarısı

DIGIFEST Antalya 2026 kapsamında HADO Avrupa Şampiyonası Cam Piramit'te düzenlendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Belçika, Fransa, Galler, İngiltere, İspanya, Güney Kıbrıs, Fas ve Yunanistan olmak üzere 9 ülkeden takımlar katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan ve gün boyu süren maçlar sonunda Türkiye ve İngiltere HADO Takımları finalde karşılaştı. Heyecan dolu geçen karşılaşma sonunda İngiltere Türkiye'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. İspanya HADO takımı ise üçüncülüğü kazandı. Turnuva sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç ve Uluslararası HADO Federasyonu Başkanı Fukuda San, takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, 'Teknoloji ve sporu bir araya getirerek böyle bir etkinlik düzenledik. Katılımcılarımız ve ziyaretçiler de çok memnun. HADO yarışmasına uluslararası delege gelerek festivalimizi ziyaret etti. Belki gelecek yıl Dünya Şampiyonası Antalya'mızda düzenlenir. Çok heyecanlı bir turnuva yaşadık. Tüm takımlar güzel bir performans sergiledi' diye konuştu.

Spor ve teknoloji buluştu

Cam Piramit'te düzenlenen festival alanına kurulan akıllı fitness teknolojileri, mobil spor uygulamaları ve dijital yayıncılık alanları büyük ilgi gördü. Festivalde ayrıca oyun geliştirme, spor teknolojileri girişimleri, simülasyon sistemleri ve yeni nesil ekipman teknolojileri de ziyaretçilerle buluştu. Cam Piramit'in dış alanında ise açık alan spor etkinlikleri, sahne performansları, DJ gösterileri ve fiziksel spor aktiviteleri gerçekleştirildi.