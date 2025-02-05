Samsun’da polisin takibi sonucu 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 38 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.A. (42), G.G. (26) ve E.Y. ’nin (21) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram metamfetamin ile 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.