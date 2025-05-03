Türkiye’nin Karadeniz kıyısında yer alan ve doğal yapısını büyük ölçüde koruyabilmiş en büyük sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ve uluslararası önemiyle dikkat çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Samsun’u ziyaret ederek korunan alanlarda incelemelerde bulundu. Samsun programı kapsamında öncelikle bölge müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Genel Müdür Çokçetin, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin ilk gününde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı ile Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda yürütülen projeleri inceleyen Genel Müdür Çokçetin, ikinci gün ilk olarak Kızılırmak Deltası’nı ziyaret etti. Birçok habitata ev sahipliği yapan ve aynı zamanda Ramsar alanı olan Kızılırmak Deltası’nda flora ve fauna hakkında bilgi alarak, turna ve birçok su kuşu gözlemi yapan Genel Müdür Çokçetin, burada Geleriç Subasar Ormanı’nı gezdi. Deltada kuş halkalama çalışmasına da katılan Çokçetin, yaralı yaban hayvanı tedavileri hakkında da bilgi aldı. Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu’nda üretilen sülünlerden doğaya salan Çokçetin’e ziyaretçi tanıtım merkezinde alanda yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı. Çokçetin, içerisinde 90 adet leylek yuvasının bulunduğu Leylek Ormanı’nı da ziyaret ederek alandan ayrıldı.

Karadeniz’in sessiz cenneti

Ziyaretin ikinci gününde Kızılırmak Deltası’na geçen Genel Müdür Çokçetin, burada kuş gözlemi yaparak flora ve fauna hakkında bilgi aldı. Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası koruma statüsüne sahip olan Kızılırmak Deltası, 14 farklı habitat tipine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de tespit edilen yaklaşık 500 kuş türünden 365’i bu deltada gözlemlenirken, 166’sının burada ürediği belirlendi. Her yıl ortalama 150 bin su kuşuna ev sahipliği yapan bölge, kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle küresel ölçekte önem taşıyor. Delta içinde yer alan Galeriç Ormanı; dişbudak, meşe ve kızılağaç türleriyle Türkiye’nin nadir subasar ormanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaret kapsamında kuş halkalama çalışmalarına yerinde katılan ekipler, zararlı tür olan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında Gelemen Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen sülünlerin doğaya salımını gerçekleştirdi. Ayrıca biyoçeşitlilik izleme ve tür koruma faaliyetleri sahada değerlendirildi. Genel Müdür Kadir Çokçetin, "Ziyaretimizde kuş halkalama çalışmalarına katıldık. Zararlı tür olan kahverengi kokarcayla mücadelede destek olmak için Gelemen Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen sülünlerin doğaya salımını yaptık. Kızılırmak Deltası, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık ve bisiklet turu gibi birçok doğa temelli aktivite için eşsiz bir ortam sunuyor. Tüm doğaseverleri bu nadir ekosistemi yerinde görmeye ve birlikte korumaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.