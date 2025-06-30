Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Etli Kazan Pilavı Günü"nün 21’ncisi gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Drama Parkı’nda yapılan etkinlik, mübadilleri ve Samsun halkını kültürel bir şölenle bir araya getirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi’nin destek verdiği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından protokol üyeleriyle birlikte kazan pilavı açılarak katılımcılara ikram edildi. Etkinlik boyunca Balkan ezgileri, halk oyunları ve çocuklar için hazırlanan pamuk şeker ve boyama alanları renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral, "Kültürümüzü yaşatmak için her yıl geleneksel olarak bu şenliği düzenliyoruz. Bu yıl Derecik’te yaparak daha dinamik bir atmosfer oluşturmak istedik. Pilavlarımız, mahallemizin ve derneğimizin ortak emeğiyle hazırlandı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CHP’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, Dernek Başkanı Tuğral ile birlikte Hasan Vural’a plaket takdim ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle mübadiller, kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Bu kültürü yaşatmak görevimizdir" ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ben mübadil pilavını iyi bilirim. Çok lezzetli ve severek yediğimiz bir yemektir. Mübadil hemşehrilerimizin kendi topraklarından buraya zorunlu olarak gönderildiklerinde birlikte getirdikleri çok güzel geleneklerimiz yemek kültürümüz var. Biz de yeni yapacağımız tesislerde inşallah bir mübadil yemeği menümüze koyacağız. Gazi Kafe’yi yeniden düzenliyoruz. Orada güzel bir restoran yapıyoruz. Orada inşallah mübadil hemşehrilerimizin en istedikleri yemek türlerinden bir iki tanesini menümüze koyacağız" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, "Bundan 101 yıl önce Gülcemal Vapuru’yla Samsun’a gelen bütün mübadil hemşehrilerimiz ve o vapurda gelerek burada yaşayan ve hayatını kaybeden bütün evladı fatihanları selamlıyor, ruhları önünde saygıyla minnetle eğiliyorum. Allah’tan rahmet diliyorum. Aranızda olmaktan kültürünüzü yaşamaktan yemekleriniz tatmaktan folklorunuzu izlemekten büyük keyif duyuyoruz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki beraber Samsun’uz" şeklinde konuştu.