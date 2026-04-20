Artvin'deki grup müsabakalarında namağlup şampiyon olan Erzincan Vefa Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı, başarılarını Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmene armağan etti.

Erzincan Vefa Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Artvin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında şampiyon olarak başarıya imza attı.

15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Erzincan temsilcisi, ilk maçında Gümüşhane Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nü 3-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Erzurum Palandöken Spor'u 3-0 yenen ekip, grup aşamasının son maçında ise ev sahibi Artvin Spor'u aynı skorla geçerek grubunu namağlup lider tamamladı.

Bu sonuçla Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına giren Erzincan Vefa Spor, 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Öte yandan genç sporcular, elde ettikleri şampiyonluğu anlamlı bir davranışla taçlandırdı. Takım, kulüp yöneticileri ve antrenörleriyle birlikte Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na giderek, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmen için saygı duruşunda bulundu ve anıta karanfil bıraktı.

Erzincan Vefa Spor Kulübü Başkanı Oktay Gül, sporcuların önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, 'Erzincan'da bir ilki başararak Türkiye'de ilk 16 takım arasına girdik. 7-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak final etabı için hazırlıklarımız sürüyor. Kazandığımız bu başarıyı Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlere armağan ediyoruz.' ifadelerini kullandı.