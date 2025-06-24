Sakarya Büyükşehir SAMEK’ler yılsonu sergi heyecanı 25 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek genel sergiyle son bulacak.

SAKARYA (İGFA) - Ofis Sanat Merkezi’nde saat 15.00’da düzenlenecek sergide el emeği göz nuru eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) kapsamında eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergiye dönüştürdü.

El sanatlarından tekstile, ahşap boyamadan takı tasarımına kadar birçok farklı branşta hazırlanan eserler, 25 Haziran Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

SANAT VE EMEĞİN BULUŞTUĞU SERGİ

Saat 15.00’te açılışı yapılacak SAMEK Yıl Sonu Genel Sergisi, kursiyerlerin aylar süren emeğinin ürünü olan birbirinden değerli çalışmalarını bir araya getirecek.

TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “SAMEK’lerde eğitim gören binlerce kursiyerimizin yıl boyunca büyük emekle ürettiği eserlerin sergileneceği buluşma için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm hemşerilerimizi, kursiyerlerimizin emeklerine tanıklık etmeye ve sergimizin açılışına davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.