Hatay’da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı şahıs hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA