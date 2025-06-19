Türkiye’nin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla’da bazı bölgelerde kanalizasyon alt yapısı olmaması sorun oluşturtmaya başladı. Milas İlçesine bağlı Kırcağız Mahallesi kanalizasyon altyapısı olmadığı için lağım kokusu ile yaşamak zorunda kaldı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’uın seçim döneminde söz verdiğini belirten mahalle sakinleri Başkan Topuz’un sözünü tutmasını istedi.

Hem atık su ücreti ödediklerini hem de altyapı olmadığı için belediye hizmetlerinden faydalanamadıklarını belirten yöre sakinleri, "Belediye’nin böyle bir hizmeti yok. Ancak su faturası öderken faturalar bu hizmet veriliyormuş gibi kesiliyor. Sorunumuzun çözümü için Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, oy istemek için köyümüze geldiğinde söz verdi. Seçim bitti, başkan seçildi verdiği sözleri unuttu. Altyapı olmadığı için dolan fosseptik çukurlarının boşaltılması için talepte bulunduğumuzda ciddi bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından sağlanan vidanjör hizmetlerinin pahalı olması nedeniyle birçok vatandaş fosseptiğini çektiremez hale geldi. Sonuç olarak, dolup taşan fosseptik çukurlarından sızan atık sular hem çevre kirliliğine hem de dayanılmaz kötü kokulara neden oluyor" diyerek sorunun çözümünü istediler.