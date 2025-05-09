Samsun’un doğusundaki dört ilçeye ve 143 yerleşim yerine içme suyu sağlayacak olan Salıpazarı Barajı’nda inşaat çalışmaları sürüyor. Baraj, tamamlandığında bölgeye hem içme suyu temininde hem de tarımsal sulamada önemli katkılar sağlayacak.

Temelden yüksekliği 76,02 metre olarak projelendirilen ve 13,19 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak Salıpazarı Barajı ile yılda 25,74 hektometreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak. Bu su, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri ile bu ilçelere bağlı toplam 143 yerleşim yerinin ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 13 bin 950 dekar tarım arazisi modern sulama teknikleriyle sulanabilir hale gelecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede şu ana kadar önemli ilerlemeler kaydedildi. Gövde temel kazıları tamamlandı, 624 adet taban iyileştirme betonunun 420 adedi döküldü. Memba ve mansap batardosu imalatları bitirildi. Rölekasyon-1 (1.401 m), Rölekasyon-2 (4.467 m) ve ripaj (642 m) yolları tamamlandı. Konsolidasyon enjeksiyon imalatlarının yüzde 75’i, perde enjeksiyonların ise yüzde 37’si tamamlandı.

Yetkililer, barajın tamamlanmasıyla birlikte bölgede içme suyu ihtiyacının kalıcı şekilde çözüleceğini, aynı zamanda tarımsal üretimde verimliliğin artacağını belirtti.