Salihli Ticaret Borsası’nın hayırsever desteğiyle Salihli ilçesine 16 sınıflı modern bir okul yapılacak. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilecek projede, okulun inşaatı için 43 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Salihli Ticaret Borsası arasında imzalanan protokolle, Salihli ilçesine 16 sınıf, fen laboratuvarı, müzik ve resim atölyeleri, kantin, yemekhane ve konferans salonu gibi donatılara sahip bir okul yapılması kararlaştırıldı.

Protokolün imza töreninde konuşan Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisalı hayırseverlerin eğitime katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Manisa’nın toprakları kadar hayırseverleri de bereketli ve cömert. Bugün bu protokol ile eğitim sektörüne yapılan büyük bir yatırımı daha başlatmış olduk. Hayırseverlerimizin desteğiyle eğitim alanında pek çok proje hayata geçiyor. Unutulmamalıdır ki eğitime yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu vesileyle Salihli Ticaret Borsası’na ve katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

"Manisa’nın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ise protokol sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imzaladığımız bu protokol, Manisa’nın geleceği olan yavrularımıza modern bir okul kazandıracak. Bu milletin evlatları için ne yapsak azdır. İnşallah bu protokol, yeni projelerin habercisi olacak. Devletimize ve milletimize olan şükranımızı bu şekilde ifade ediyoruz."

7417 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan okulun, sosyal donatı alanlarıyla birlikte önümüzdeki eğitim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim camiasında büyük bir memnuniyetle karşılanan proje, Manisa’da hayırseverlerin eğitime olan katkısının bir kez daha altını çizdi.