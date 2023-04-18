Manisa’nın Salihli ilçesi Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla Çarşamba Pazarı’nın 3 gün açık olacağını söyledi.

Salihli Çarşamba pazaryerinin 18, 19 ve 20 Nisan günlerinde halka hizmet vereceğini belirten Özer, “İlçemizdeki manav dükkanlarımızda siz halkımıza 7/24 hizmet vermektedir. Tüm müşterilerimizi pazaryerlerimize ve sebze meyvenin en kalitelisinin satıldığı manav dükkanlarımıza davet ediyoruz. Pazarlarımız ve manav dükkanlarımız günlük, uygun ve taze ürünlerin satıldığı yerlerdir. Bayram haftası sebebi ile sebze, meyve, tuhafiye ve şarküteri ürünlerimizi elimizden geldiğince fazlası ile indirime koyacağız. Bu sebeple bayram sofralarınızda ve misafirlerinize ikram etmek ve en güzel hediyeleri almak için sizleri pazaryerlerimize ve manav dükkanlarımıza bekliyoruz” dedi.