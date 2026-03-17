Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Ramazan ayının bizlere hatırlattığı en önemli değer paylaşmaktır. İlkadım'da birlik ve beraberlik bir gelenek, paylaşmak ise en büyük zenginliğimizdir' dedi.

Ramazan ayının maneviyatını, paylaşma ve dayanışma ruhunu, iftar sofraları ve teravih programlarıyla sürdürmeye devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Kent Konseyi üyeleri ve TÜFAD Samsun Şubesi üyeleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

'Şehrin gelişimine katkı sağlıyorlar'

İlkadım'da kurulan gönül sofralarının toplumsal bağları güçlendirdiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, 'Ramazan ayının bizlere hatırlattığı en önemli değer paylaşmaktır. İlkadım'da birlik ve beraberlik bir gelenek, paylaşmak ise en büyük zenginliğimizdir. Bu noktada İlkadım Kent Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Salih Kesgin, yürütme kurulu üyeleri ve çalışma gruplarımızla iftar soframızı paylaştık. Ayrıca, şehrimizin futbolda önemli noktalara gelmesinde büyük emek harcayan TÜFAD Samsun Şube Başkanımız Hakkı Bayrak ve futbol antrenörlerimizi de iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. İlkadım Kent Konseyimiz, kentimizin gelişimi ve daha yaşanabilir olması noktasında projeler üretirken; TÜFAD ise şehrimizde futbolun gelişerek daha üst noktalara gelebilmesi ve küçük yaşlardaki çocuklara futbolun sevdirilmesi için çaba gösteriyorlar. Her iki gruba da yaptıkları faaliyetlerden dolayı ve şehrin gelişimine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.