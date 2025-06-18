Manisa’nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli ve Alaşehir’de gerçekleştirilecek 2025-YKS sınavı ile ilgili toplantıda konuşan Kaymakam Güldoğan, "Gençlerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapılması için kurumlarımızca tüm tedbirler alınacaktır. 2025 YKS sınavına girecek tüm adaylara başarılar, sınavda görev alacak tüm personele de kolaylıklar diliyorum; sınav öncesi ve sınav sırasında tüm vatandaşlarımızın gürültü konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz." dedi.

Toplantıya Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile Salihli ve Alaşehir ilçesindeki kurum müdürleri katıldı.