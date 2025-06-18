Fintech şirketi Morpara, para transferi şirketi MoneyGram ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Morpara ile para transferleri artık MoneyGram temsilciliklerinden yapılabilecek.

Morpara ve MoneyGram’ın arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında kullanıcılar, uluslararası para transferi işlemlerini gerçekleştirme imkanına kavuşacak. Yapılan açıklamaya göre, Morpara mobil uygulaması ve MoneyGram yaygın hizmet ağı üzerinden sunulacak bu hizmetle, Türkiye’de yaşayan bireylerin yurt dışına para göndermesi ya da yurt dışından gelen para transferlerini alması çok daha erişilebilir hale gelecek.

Türkiye’den tüm dünyaya daha hızlı para gönderimi ve alımı

İmza töreninde konuşan Morpara Genel Müdürü Hakan Özat, "Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, şirketimizin küresel finansal entegrasyon vizyonunun önemli bir adımıdır. Mobil teknoloji gücümüz ile MoneyGram’ın dünya genelindeki para transfer ağının sinerjisiyle küresel ölçekte daha geniş bir kitleye erişeceğiz. Kullanıcılarımıza uluslararası para transferlerinde hem dijital hem de fiziksel erişim sunarak sektördeki farkımızı ortaya koymayı hedefliyoruz. Hem mobil uygulamada hem de temsilcilik ağı sayesinde Türkiye’den tüm dünyaya para gönder ve al fonksiyonunu daha hızlı yayacağımıza inanıyoruz. Nakit iade kampanyamızla da bu deneyimi daha cazip hale getiriyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, "Sınırları Aşan Ödeme Teknolojileri" mottosuyla kullanıcılarına 7/24 kesintisiz finansal hizmet sunan fintech şirketi, mobil uygulama üzerinden para transferi ile hızlı işlem yapma imkanı sunarken temsilcilik kanallarından fiziki işlem yapma alışkanlığına sahip kullanıcıları için de para transferi temsilciliklerini yaygınlaştırıyor. Fintech şirketi, Clearjunction, Intelexpress ve Tranglo ile gerçekleştirdiği iş birliklerinin ardından, MoneyGram ile de küresel finans ağını genişletiyor. Bu stratejik ortaklık, kullanıcıların mobil uygulama ve para transferi şirketi temsilcilikleri aracılığıyla uluslararası para transferlerini hızlı, güvenli ve uygun maliyetle yapmalarını sağlayacak.