Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı olayının yaşandığı lise başta olmak üzere okullarda bugün derin bir sessizlik hakim oldu.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün sabah saatlerinde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan ise olay yerinde intihar etmişti. Olayın yaşandığı okulda eğitim-öğretime 4 gün ara verilmişti. Bazı eğitim sendikaları da bugün için 'ders başı yapmama' çağrısında bulunmuştu.

İlçede bugün başta saldırının gerçekleştiği okul olmak üzere, Siverek genelindeki okulların boş olduğu gözlendi.