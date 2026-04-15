Zonguldak'ta 17 yaşındaki genç kızı kuyuya atan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Çaycuma ilçesinde 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin geçen 19 Ekim günü Helvacılar köyü yakınlarındaki 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunmasına ilişkin tahkikatı tamamladı.

İddianamede tutuklu şüpheli 42 yaşındaki Deniz B. hakkında 'çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler A.B., N.B. ve E.S. hakkında ise 'çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Maktulün şikayeti üzerine şüpheli hakkında açılan dava dosyaya eklendi

İddianamede ikilinin yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı, maktulün şüphelinin çocuğuna bakıcılık yaptığı ve eşinin kıskançlığı sebebiyle evden ayrılarak ailesiyle arasını düzelttiği bilgisine de yer verildi. Şüphelinin 2,5 yıl önce maktulü sevdiğini söylediği ancak başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret ve ısrarlı takibe başladığı öne sürüldü. Hasret Akkuzu'nun 3 Ocak 2025 tarihindeki şikayeti üzerine Çaycuma 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ve Deniz B.'nin bu dosya kapsamında 2 Temmuz 2025'te Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na girmesiyle aralarındaki husumetin büyüdüğü ifade iddia edildi. Söz konusu açılan dava da cinayet dosyasına eklendi.

Cinayet zanlısı maktulün boğazını 5 dakika sıktığını itiraf etti

Şüpheli Deniz B.'nin 3 Ekim 2025'te cezaevinden izinli çıkarak Çaycuma'ya geldiği ve HTS kayıtlarına göre maktul ile 4-12 Ekim tarihlerinde Hasret Akkuzu ile mesajlaştığı kaydedildi. İddianamede, zanlının E.S.'den aldığı araçla buluştuğu; Akkuzu'dan mahkemede gerçeği anlatmasını istediği belirtildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, 'Maktul bana tepki gösterdi ve tekme atmaya çalıştı. Tartışma sırasında kendimi kaybederek maktulün boğazına sarıldım. Yere düşmesinin ardından yaklaşık 3-5 dakika boyunca boğazını sıktım ve öldüğünü fark ettim' şeklinde ifade verdiği de iddianamede yer aldı.

Şüpheli ağabeyinin evinden aldığı çekiçle kuyunun kilidini kırdı

Olay sonrası cesedi önce çalılık alana, ardından aracın bagajına taşıyan Deniz B.'nin, Perşembe beldesindeki su kuyusuna gittiği tespit edildi. Kuyunun kilitli olması sebebiyle bedeni çimenlik alana bırakan şüphelinin, gece saatlerinde ağabeyi A.B. ve yengesi N.B.'nin ikametine gittiği, burada A.B.'nin aracın içini kontrol ettiği bildirildi. İkametten aldığı çekiçle dönerek kilidi kıran zanlının cesedi kuyuya attığı, aracı bırakıp maktulün telefonunu asfalta fırlattığı aktarıldı. Şüpheli E.S.'nin ise aracı yıkamacıya götürdüğü dosyada yer aldı. İddianamede bu yaşananların ardından D.B.'nin izinli çıktığı cezaevine gitmek üzere yeniden Aydın'a gittiği belirtildi.

'Hasret'i öldürdüm, kurtuldum'

Kızılbel köyünde yaşayan ailenin geçen yıl 13 Ekim tarihindeki kayıp başvurusu üzerine ormanlık alanda bulunan aracın bagajında Hasret Akkuzu'nun babasına ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.

Ertesi gün cesedin su kuyusunda bulunmasının ardından şüpheli Deniz B., 22 Ekim'de Aydın'da yakalanarak 24 Ekim'de tutuklandı. Gözaltına alınan A.B., N.B. ve E.S. ise 3 Aralık'ta tahliye edildi. Şüpheli A.B.'nin ifadesinde, Deniz B.'nin olay sonrası kendisine, 'Hasret'i öldürdüm, kurtuldum' dediği belirtildi.

Hasret'in tırnaklarında zanlının DNA'sı tespit edildi

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda maktulün boyna basıya bağlı asfiksi (boğulma) sonucu öldüğü, giysilerinde ve tırnak içinde Deniz B.'ye ait DNA profili tespit edildiği aktarıldı. İl Jandarma Komutanlığı teknik incelemesinde zanlının internette olayla ilgili arama yaptığı kayıtlara geçti. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, şüpheli E.S. hakkında ayrıca 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istendiği kaydedildi.