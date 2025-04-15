Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında saksı içerisine ekilmiş halde 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamköy Mahallesi’nde ikamet eden H.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şahsın adresine baskın düzenledi. Şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada saksı içerisine ekilmiş vaziyette 82 kök kenevir bitkisi, bir miktar metamfetamin ve kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.