Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Bu Şehir Hepimizin" projesi çerçevesinde caddeler, parklar ile meydanları yeni ağaçlar ve rengarenk çiçeklerle süslüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları çerçevesinde şehri yeşil bir geleceğe taşımak için "Bu Şehir Hepimizin" projesi ve "Yeşil Şehir" sloganıyla yeşillendirme çalışmalarına hız kazandırdı. Doğayla uyumlu bir yaşam alanı hazırlamak için kararlılıkla çalışan Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle şehrin cadde ve sokaklarında ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları yürütüyor. Zamanla zarar görmüş, kurumuş veya devrilme riski taşıyan ağaçlar yerinden alınıyor ve yerine uzun ömürlü yeni fidanlar dikiliyor. Çalışmanın son örneği ise Serdivan’ın en işlek güzergahlarında ve Adapazarı’ın Camili bölgesinde gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla bölgeye estetik katan bir dokunuş yapıldı. Şehrin dört bir yanındaki yaşam alanları bu dokunuşlarla daha güvenli hale gelirken ayrıca yapılan yeşillendirme, ağaç dikimi ve peyzaj çalışmalarıyla şehrin dokusu değişiyor, karbon salınımı dengeleniyor ve hava kalitesi artıyor.