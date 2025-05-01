SASKİ, Karasu ve Kocaali’de hayata geçireceği kaptaj yenileme işlemi ile yaz aylarında artan nüfusun içme suyu ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getiriyor. Şehrin kuzey bölgesinin 5 mahallesinde yenilenecek kaptaj odalarıyla bölgeye kesintisiz su temini sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu ve Kocaali ilçelerinin su temininde verimliliği artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Küplük, Kızılcıklı, Karanlıkdere, Süngüt ve Yuvalıdere mahallelerinde yenilenecek olan kaptaj tipi su alma yapılarıyla, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Eski yapıların yerine inşa edilmek üzere oluşturulan 10 yeni prekast kaptaj odası ile kaynaktan iletim hattına ulaşan içme suyu daha verimli bir şekilde depolanacak. Yeni kaptaj sistemleri sayesinde suyun kaynaktan itibaren daha kontrollü ve kayıpsız bir şekilde abonelere ulaştırılması sağlanacak. Ömrünü tamamlayan eski sistemlerin yerine geçecek yeni yapılarla birlikte su israfının da önüne geçilecek. Yapımı tamamlanan kaptaj odalarının bağlantıları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.