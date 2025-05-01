Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev yapacak Cankurtaran Timi’ni seçmek için mülakatlara başladı. Sıfır can kaybı hedefiyle başlayacak olan yaz sezonunda sahillerde görev yapacak olan hayat timi, zorlu bir parkurun sonunda seçiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Timi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev alacak ‘Hayat Timi’ için mülakat sürecini başlattı. 2025 yılı yaz sezonunda Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev alacak cankurtaran adayları, Sakarya Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen "Bronz-Gümüş Cankurtaran" mülakatında ter döktü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğünde yapılan bu önemli çalışmayla, sahillerde görev yapacak ekibin seçimi için ilk adım atıldı. Havuzda gerçekleştirilen mülakatta nefesler tutuldu, zorlu görevler saniyeler içinde yerine getirildi. 36 adayın katıldığı mülakatta adaylar dört etaptan oluşan zorlu parkurlarda 200 metre serbest yüzme, 25 metre su altında tek nefeste ilerleme, 3 metreden manken çıkarma ve 15 metreden insan çekme görevlerini tamamlayarak hem dayanıklılık hem de kurtarma yeteneklerini ortaya koydu. Mülakatın ardından başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan deniz mülakatına katılmaya hak kazandı. Deniz mülakatını da başarıyla geçen cankurtaranlar, yaz sezonunda sahillerde sıfır can kaybı hedefiyle görev yapacak.