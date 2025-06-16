Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çeşitli dallarda başarılarına devam ediyor. Birbirinden önemli organizasyonlarda boy gösteren temsilcilerimiz, geçtiğimiz haftayı şampiyonluk ve derecelerle kapattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, şampiyonalara damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden önemli organizasyonlarda boy gösteren temsilcilerimiz, haftayı şampiyonluk ve derecelerle kapattı.

Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, 12 ve 15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Premier Ligi Karate müsabakalarında mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimizden Yuşa Yaman Çakar genç kategori +76 kilogramdaikinci, Meryem İrkin büyükler kategori 68 kilogramdaüçüncü ve Talha Beşbadem büyükler kategori 84 kilogramdaüçüncü olmayı başardı.

Haftanın bir diğer başarısı da atletizm sporcularından geldi. 15 Haziran Sapanca da yapılan Ultra Maraton 60 Kilometre yarışında ter döken Hakan Turan genel klasman ikincisi olarak podyumda yerini almayı başardı.15 Haziran’da Düzce’de yapılan İpek Yolu Koşusunda ise, 13 kilometre yarışında İsa Yardımcı genel klasmanda üçüncü,yaş kategorisinde ise birinci oldu. Aynı organizasyonda 20 kilometre yarışında Necati Aktaş 35-39 yaş kategorisinde ikinci olurken, Celal Yardımcı 40-44 yaş kategorisinde ikinci olmayı başardı.