Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve 5 gündür hastanede tedavi gören belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, 10 Haziran Salı günü Antalya Caddesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Harun Elmaskaya’nın kullandığı motosiklet bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Harun Elmaskaya ağır yaralandı. Elmaskaya, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Elmaskaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elmaskaya’nın vefat haberini duyuran Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziye dileğinde bulundu.