Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularıçeşitli dallarda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü katıldığı organizasyonlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

PEHLİVANLARIMIZ BALIKESİR’DEN DERECEYLE DÖNDÜ

Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, 4. Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde çayıra çıktı. Birbirinden zorlu anlara sahne olan organizasyonda, temsilcilerimizden Yunus Emre Baycan deste küçük boy kategorisinde ikinci, Semih CuroğluKüçükorta küçük boy kategorisinde ikinci ve Yusuf Erdoğan Büyükorta kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

ATLETİZM SPORCULARI ESKİŞEHİR’DE TER DÖKTÜ

Eskişehir’de gerçekleştirilen Şükrü Saban Yol Koşusunda ter döken atletizm sporcularından

Esila Duru Şenol,Küçük Kızlar genel klasmanında ikinci, Betül Sena Tercan beşinci ve Ecem Şura Ünlü altıncıoldu. Büyük erkeler de ise Hüseyin Özkan genel klasman da 8. sıraya yerleşti.

BÜYÜKŞEHİR’İN PEDALLARI ANKARA’DA PODYUMA ÇIKTI

Bir diğer organizasyon olan Erol Kumcuoğlu MTB CUP C2 Uluslararası ve Ulusal yarışında sporcularımız podyumu boş bırakmadı. Ankara’da gerçekleştirilen organizasyonda, Yuşa Kerim Kaba U11 kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Bir diğer sporcumuz Furkan Akçam ise Elit erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı.