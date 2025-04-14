Sakarya Büyükşehir Belediyesi kuraş sporcusu, Gürcistan’daki Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda sergilediği başarılı performansla bronz madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kuraş sporcusu Ece Zurnacı, kariyerinde başarılarına bir yenisini daha ekledi. 10-12 Nisan tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum şehrinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda mindere çıkan sporcu, sergilediği başarılı performansla üçüncü olmayı başardı. Zurnacı, bu başarılı sonuçla takımının bu alandaki başarı hanesine bir yenisini daha ekledi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası başarıya ulaşan Zurnacı, Sakarya’ya büyük bir gururla döndü.